Ночная атака беспилотников на Орловскую область обошлась без последствий

9:31, 24 декабря 2025 года
Ночная атака беспилотников на Орловскую область обошлась без последствийОб этом сообщил губернатор.
Фото: архив "Вести-Орел"
Андрей Клычков прокомментировал ночной налет БПЛА на Орловщину. Благодаря четкой работе ПВО последствий удалось избежать.
- На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, - уточнил губернатор.
Напомним, ночью 24 декабря в регионе сбито шесть дронов ВСУ.
Юлия Сабельникова
