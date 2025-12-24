Главная » Новости



8:00, 24 декабря 2025 года С 1 января на маршруте "Орел-Мценск" появятся девять новых автобусов Пять из них - низкопольные ПАЗ "Вектор Некст", остальные четыре — большие "Лиазы".



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловскую область поступили все автобусы, приобретенные в 2025 году по программе льготного лизинга. Эти машины адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и инвалидов-колясочников. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.



Среди новых автобусов – 10 "СИМАЗ" средней вместимости, пять "ПАЗ Вектор Некст" и девять больших "ЛиАЗов". Сейчас они курсируют по маршрутам, связывающим Орел с пгт. Знаменка, деревней Жилина, поселком Стрелецкий, Гатью и Вятским Посадом.



С января 2026 года жители деревни Образцово и микрорайона Лужки в Орле смогут воспользоваться новыми низкопольными "Газель Сити" на маршруте № 420. Также обновят транспорт, обслуживающий Нарышкино, Кромы, Знаменское, Шиловский, Топкое, Хотетово, Ломовое и Красную Зарю.



Самые заметные изменения ждут пассажиров маршрута № 403 "Орел – Мценск". С 1 января на этом направлении начнут работать пять низкопольных автобусов ПАЗ "Вектор Некст", вмещающих до 70 человек, и четыре больших "ЛиАЗа" 5295, рассчитанных на 120 пассажиров.







Сергей Мерцалов





