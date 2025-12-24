среда 24.12.2025 11:08:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

8:00, 24 декабря 2025 года

С 1 января на маршруте "Орел-Мценск" появятся девять новых автобусов

Пять из них - низкопольные ПАЗ "Вектор Некст", остальные четыре — большие "Лиазы".

Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловскую область поступили все автобусы, приобретенные в 2025 году по программе льготного лизинга. Эти машины адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и инвалидов-колясочников. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. 

Среди новых автобусов – 10 "СИМАЗ" средней вместимости, пять "ПАЗ Вектор Некст" и девять больших "ЛиАЗов". Сейчас они курсируют по маршрутам, связывающим Орел с пгт. Знаменка, деревней Жилина, поселком Стрелецкий, Гатью и Вятским Посадом.

С января 2026 года жители деревни Образцово и микрорайона Лужки в Орле смогут воспользоваться новыми низкопольными "Газель Сити" на маршруте № 420. Также обновят транспорт, обслуживающий Нарышкино, Кромы, Знаменское, Шиловский, Топкое, Хотетово, Ломовое и Красную Зарю.

Самые заметные изменения ждут пассажиров маршрута № 403 "Орел – Мценск". С 1 января на этом направлении начнут работать пять низкопольных автобусов ПАЗ "Вектор Некст", вмещающих до 70 человек, и четыре больших "ЛиАЗа" 5295, рассчитанных на 120 пассажиров.



Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.