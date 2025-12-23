Главная » Новости



21:00, 23 декабря 2025 года Легенде орловского спорта Клавдии Наумовой исполнилось 85 лет В день ее рождения объявили имена победителей Всероссийских соревнований.







Легенда спортивной акробатики Клавдия Наумова отмечает 85-летие. Традиционно 23 декабря в Орле назвали имена победителей Всероссийских соревнований на Кубок заслуженного тренера России.



В этом году турнир прошел уже в 35-й раз. На ковер вышли около 350 акробатов из разных регионов страны.



Наш корреспондент Юлия Опанасюк побывала на этом празднике грации и красоты. Она пообщалась с музой вечера, которая уже 65 лет помогает маленьким спортсменам становиться чемпионами.





