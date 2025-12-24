Главная » Новости



11:27, 24 декабря 2025 года В Орловском ГАУ выпускникам "Школы фермеров" вручили дипломы Они освоили основы птицеводства и технологии переработки растительной продукции.







В Орловском ГАУ выпускникам "Школы фермеров" торжественно вручили дипломы о профессиональной переподготовке. Новые знания получили как опытные аграрии, так и те, кто только начал свое дело. Специалисты изучили основы птицеводства и переработки растительной продукции.



Среди участников - 55 человек, включая ветеранов СВО и членов их семей. Антон Сорокин расскажет о том, как "Школа фермеров" открыла для них новые возможности.





Антон Сорокин





