20:30, 23 декабря 2025 года В Орловской области продолжается капитальный ремонт двух школ Девять образовательных учреждений обновили до Нового года.







В Орле 39-я гимназия откроет свои двери для учеников в январе 2026 года. Информация прозвучала на последней в этом году сессии областного совета народных депутатов.



На обсуждение 12 вопросов повестки ушло полтора часа. Особое внимание уделили законопроектам о поддержке участников СВО и их семей. Живой спор вызвал капитальный ремонт школ в регионе. В этом году на обновление выделили более полумиллиарда рублей, в списке 11 школ.



Что удалось сделать, какие проблемы остались нерешенными и какие школы обновят в следующем году? Об этом расскажет наш корреспондент Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





