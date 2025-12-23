В Орловской области продолжается капитальный ремонт двух школ
Девять образовательных учреждений обновили до Нового года.
В Орле 39-я гимназия откроет свои двери для учеников в январе 2026 года. Информация прозвучала на последней в этом году сессии областного совета народных депутатов.
На обсуждение 12 вопросов повестки ушло полтора часа. Особое внимание уделили законопроектам о поддержке участников СВО и их семей. Живой спор вызвал капитальный ремонт школ в регионе. В этом году на обновление выделили более полумиллиарда рублей, в списке 11 школ.
Что удалось сделать, какие проблемы остались нерешенными и какие школы обновят в следующем году? Об этом расскажет наш корреспондент Владимир Маряшин.