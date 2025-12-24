Орловским спасателям вручили новые служебные автомобили
Техника облегчит их работу в удаленных районах.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Орловским инспекторам пожарного надзора вручили новые служебные автомобили. Церемония состоялась в Главном управлении МЧС по Орловской области.
Руководителям подразделений надзорной деятельности передали ключи и сертификаты на четыре автомобиля с повышенной проходимостью. В региональном МЧС отметили, что новая техника поможет в работе, особенно в удаленных населенных пунктах.
Напомним, что МЧС России отмечает 35-летие 27 декабря.