20:00, 23 декабря 2025 года Жители Орла оценили праздничное оформление города В этом году готовиться к Новому году начали на десять дней раньше, чем в прошлом.







Жители Орла поделились впечатлениями о новогоднем оформлении города. В этом году подготовку к празднику начали на десять дней раньше, чем в прошлом.



Уже 28 октября на площади Ленина появились основы для гирлянд, а 5 ноября установили главную елку. В городе также стало больше арт-объектов.



Облик Орла к Новому году нравится не только местным жителям, но и гостям из соседних регионов. За праздничной атмосферой все спешат на площадь Ленина.



Здесь появились новые элементы декора: золотые зубры и семейство оленей. Главное украшение площади - фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой более 10 метров. Подробности о новогоднем убранстве - в сюжете юных корреспондентов ГТРК "Орел".







