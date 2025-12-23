Жители Орла оценили праздничное оформление города

В этом году готовиться к Новому году начали на десять дней раньше, чем в прошлом.
Жители Орла поделились впечатлениями о новогоднем оформлении города. В этом году подготовку к празднику начали на десять дней раньше, чем в прошлом.
Уже 28 октября на площади Ленина появились основы для гирлянд, а 5 ноября установили главную елку. В городе также стало больше арт-объектов.
Облик Орла к Новому году нравится не только местным жителям, но и гостям из соседних регионов. За праздничной атмосферой все спешат на площадь Ленина.
Здесь появились новые элементы декора: золотые зубры и семейство оленей. Главное украшение площади - фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой более 10 метров. Подробности о новогоднем убранстве - в сюжете юных корреспондентов ГТРК "Орел".