17:00, 23 декабря 2025 года В орловской маршрутке прокатилась пернатая пассажирка Галка проехала от микрорайона Болховский до автовокзала.





Видео: Юлия Сабельникова

23 декабря в общественном транспорте Орла заметили необычную пассажирку. По словам водителя маршрутки, галка залетела на конечной остановке в микрорайоне Болховский. Корреспондент "Вести-Орел" застал птицу, сидящей на голове у шофера в районе сквера Танкистов.



Галка то мирно сидела у лобового стекла, то принималась летать по салону, не стесняясь садиться на головы пассажирам и водителю. Орловцы в автобусе рассуждали, как поступить с пернатой. Кто-то предлагал забрать ее домой и сделать ручной, другие были на стороне того, что место птицы на воле и ее нужно выпустить. Впрочем, вылетать галка упорно отказывалась, устроив настоящий переполох в салоне.





Юлия Сабельникова





