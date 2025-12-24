Главная » Новости



11:00, 24 декабря 2025 года Клиентские службы Соцфонда в Орле после праздников откроются 5 января Посетители смогут обратиться с 10:00 до 15:00.



Фото: Социальный фонд России по Орловской области

После новогодних праздников клиентские службы Социального фонда в Орле начнут работать с 5 января.



Жителей и страхователей будут принимать 10:00-15:00 по адресам:



- улица Комсомольская, 108,

- улица Степана Разина, 5.



С 12 января прием вернется к обычному расписанию. ОСФР также напоминает, что все услуги доступны онлайн на портале Госуслуг в любое время.





Сергей Мерцалов






