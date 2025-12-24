Клиентские службы Соцфонда в Орле после праздников откроются 5 января

|
11:00, 24 декабря 2025 года
Клиентские службы Соцфонда в Орле после праздников откроются 5 январяПосетители смогут обратиться с 10:00 до 15:00.
Фото: Социальный фонд России по Орловской области
После новогодних праздников клиентские службы Социального фонда в Орле начнут работать с 5 января.
Жителей и страхователей будут принимать 10:00-15:00 по адресам:
- улица Комсомольская, 108,
- улица Степана Разина, 5.
С 12 января прием вернется к обычному расписанию. ОСФР также напоминает, что все услуги доступны онлайн на портале Госуслуг в любое время.
Сергей Мерцалов
