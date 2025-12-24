Главная » Новости



15:00, 24 декабря 2025 года В Орловской области отремонтировали 24-километровый участок дороги Она связывает небольшие поселки с важными объектами.



Фото: правительство Орловской области

В Орловской области завершили ремонт важного участка дороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое. Длина обновленного отрезка составила более 24 километров, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Трасса связывает небольшие населенные пункты с ключевыми объектами: школами, больницами, культурными центрами и местами для туризма. По ней регулярно курсируют школьные автобусы, машины скорой помощи и туристический транспорт.



Для безопасности установили дорожные знаки, разметку, пешеходные барьеры и искусственные неровности. Работы провели в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году в регионе обновили более 89 километров дорог.





Сергей Мерцалов





