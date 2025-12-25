Орловский священник благословил юных дроноводов

В Кромском районе прошли межрегиональные соревнования "Кибервьюга-2025".
Фото: Орловская митрополия
В Черкасской средней школе Кромского района прошли межрегиональные соревнования по гонкам дронов "Кибервьюга-2025". В них участвовали юные пилоты из Орловской, Курской, Брянской и Калужской областей.
Их благословил настоятель Казанского храма деревни Арбузово Кромского района и духовник станичного казачьего общества иерей Димитрий Зворыгин. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Более пятидесяти молодых спортсменов соревновались в управлении беспилотниками в симуляторе, полетах на учебных дронах и гонках на FPV-дронах для опытных пилотов. Отец Дмитрий поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.