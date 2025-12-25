Главная » Новости



9:30, 25 декабря 2025 года Орловский священник благословил юных дроноводов В Кромском районе прошли межрегиональные соревнования "Кибервьюга-2025".



Фото: Орловская митрополия

В Черкасской средней школе Кромского района прошли межрегиональные соревнования по гонкам дронов "Кибервьюга-2025". В них участвовали юные пилоты из Орловской, Курской, Брянской и Калужской областей.



Их благословил настоятель Казанского храма деревни Арбузово Кромского района и духовник станичного казачьего общества иерей Димитрий Зворыгин. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Более пятидесяти молодых спортсменов соревновались в управлении беспилотниками в симуляторе, полетах на учебных дронах и гонках на FPV-дронах для опытных пилотов. Отец Дмитрий поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.





Сергей Мерцалов





