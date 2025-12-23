Главная » Новости



19:00, 23 декабря 2025 года В деревне Фроловка под Орлом отремонтировали ФАП Подрядчик заменил кровлю, утеплил фасад, сделал отмостку и отремонтировал входную группу.



Фото: правительство Орловской области

В деревне Фроловка Мценского района завершили капитальный ремонт ФАПа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" подрядчик обновил кровлю, утеплил фасады здания, обустроил отмостку вокруг и отремонтировал входную группу.



Внутри ФАП заменили дверные проемы и полотна, обновили напольное покрытие, установили новые пластиковые окна, полностью модернизировали системы отопления и водоснабжения, а также провели отделочные и электромонтажные работы.





Сергей Мерцалов





