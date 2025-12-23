Главная » Новости



19:30, 23 декабря 2025 года Орловец Владимир Ксенофонтов в четвертый раз стал чемпионом России по поддавкам Турнир по обратным русским шашкам состоялся в Орле.



Фото: портал Орловской области

Орловец Владимир Ксенофонтов стал четырехкратным чемпионом России по обратным шашкам. Соревнования по поддавкам среди мужчин и женщин прошли в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



В турнире участвовали 25 игроков из восьми регионов страны, среди них — три гроссмейстера и восемь мастеров спорта.



Владимир Ксенофонтов в очередной раз завоевал титул чемпиона России, набрав 13 из 14 возможных очков, сыграв всего одну ничью. Столько же, 13 очков, заработала Мария Звада из Самары, которая учится в Орловском государственном университете имени Тургенева.



Поддавки — это разновидность русских шашек с обратной целью: нужно лишить себя возможности хода, отдав все шашки сопернику или заблокировав их. Правила игры почти не отличаются от классических шашек.







Сергей Мерцалов





