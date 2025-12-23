Детскую музыкальную школу имени Прокофьева в Орле капитально отремонтируют
На обновление выделят 50 миллионов рублей.
Детскую музыкальную школу №3 имени Сергея Прокофьева капитально отремонтируют в рамках национального проекта "Семья". На обновление выделят 50 миллионов рублей, сообщает региональный информационный портал.
Подрядчика уже ищут. Ему предстоит отремонтировать школу к 1 ноября 2027-го года. В планах работ восстановление фасада, кровли, отмостки и входных групп, внутренняя отделка помещений, замена инженерных систем, установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.