18:30, 23 декабря 2025 года Жители Кром украсили уличную елку уникальными самодельными игрушками Среди жителей провели конкурс на лучшее украшение.



Фото: администрация Кромского района

В Кромском районе завершился конкурс "Украшение на новогоднюю елку". Жители приняли активное участие и смастерили более ста игрушек ручной работы. По итогам конкурса выбрали несколько победителей. Глава района Андрей Усиков наградил отличившихся участников грамотами.



Все игрушки "поселились" на большой живой елке центральной аллеи. Среди украшений снеговики, снежинки и конечно символ наступающего года - фигурки лошадей.



- Главный результат конкурса - это не только грамоты, а нарядная новогодняя ель на центральной аллее, которую украсили ВАШИМИ руками. Теперь это по-настоящему народный символ праздника, созданный с душой и любовью, - отметили в администрации.





Юлия Сабельникова






