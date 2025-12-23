Главная » Новости



14:30, 23 декабря 2025 года Орловца осудят за призывы к терроризму и свержению власти Дело рассмотрят в военном суде.





2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Урицкого района Орловской области. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, рассказали в пресс-службах СУ СК и прокуратуры региона.



Следствие считает, что мужчина в одном из мессенджеров в свободном доступе публиковал посты с побуждением к терроризму и свержению законной власти в России. Свою вину обвиняемый полностью признал.





Артем Ежаков





