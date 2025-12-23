Главная » Новости



16:00, 23 декабря 2025 года Залегощенские полицейские раскопали тайник с марихуаной Изъято более 430 граммов наркотика.



В Залегощенском районе Орловской области полицейские задержали жителя одной из деревень по подозрению в хранении наркотиков. Информация о его возможной причастности к преступлению была у правоохранителей заранее.



Обыск провели в домовладении подозреваемого. В хозпостройке оперативники обратили внимание на провалы земли под ногами, раскопали это место и нашли там бутылку и две банки с марихуаной. Изъято оказалось 430 граммов наркотика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Полицейским задержанный заявил, что коноплю нашел дикой, сорвал ее и собирался употребить сам.





