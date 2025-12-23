С марта 2026-го года орловцы будут платить за коммуналку по-новому
Изменится период оплаты счетов.
Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области предупредил об увеличении срока оплаты коммунальных услуг с марта 2026-го года.
"Оплачивать коммунальные платежи нужно будет до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Например, начисления за февраль можно будет закрыть до 15 марта включительно", – поясняет региональный информационный портал.
Сделано это для удобства получающих зарплату в период с 10-го до 15-го числа, а также решение поможет снизить количество просрочек и начисление пеней.