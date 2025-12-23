Главная » Новости



15:30, 23 декабря 2025 года С марта 2026-го года орловцы будут платить за коммуналку по-новому Изменится период оплаты счетов.





Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области предупредил об увеличении срока оплаты коммунальных услуг с марта 2026-го года.

"Оплачивать коммунальные платежи нужно будет до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Например, начисления за февраль можно будет закрыть до 15 марта включительно", – поясняет региональный информационный портал. Сделано это для удобства получающих зарплату в период с 10-го до 15-го числа, а также решение поможет снизить количество просрочек и начисление пеней.





Артем Ежаков





