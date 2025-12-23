Главная » Новости



16:30, 23 декабря 2025 года Орловцы могут выбрать лучшие печатные русские детективы Читательское голосование одноименной премии идет до 22 февраля.





До 22 февраля 2026-го года проходит читательское голосование премии "Русский Детектив" VI сезона. В лонг-лист вошло 236 произведений. Они борются в 15-ти номинациях.



Среди номинантов премии есть как новые имена, еще не известные широкому читателю, так и популярные авторы: Вадим Панов, Антон Чиж, Анна и Сергей Литвиновы, Татьяна и Анна Поляковы, Анна Блейк, Валерия Вербинина, Алан Брэдли, Роберт Брындза, Лэй Ми и другие.



По итогам народного голосования будут определены финалисты в номинациях, а также назван первый лауреат – в номинации "Выбор читателей". К выбору других лауреатов жюри приступит в марте.



Проголосовать можно по ссылке.





Артем Ежаков





