Орловцы могут выбрать лучшие печатные русские детективы
Читательское голосование одноименной премии идет до 22 февраля.
До 22 февраля 2026-го года проходит читательское голосование премии "Русский Детектив" VI сезона. В лонг-лист вошло 236 произведений. Они борются в 15-ти номинациях.
Среди номинантов премии есть как новые имена, еще не известные широкому читателю, так и популярные авторы: Вадим Панов, Антон Чиж, Анна и Сергей Литвиновы, Татьяна и Анна Поляковы, Анна Блейк, Валерия Вербинина, Алан Брэдли, Роберт Брындза, Лэй Ми и другие.
По итогам народного голосования будут определены финалисты в номинациях, а также назван первый лауреат – в номинации "Выбор читателей". К выбору других лауреатов жюри приступит в марте.