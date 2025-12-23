Главная » Новости



14:00, 23 декабря 2025 года Кукольный театр открыл череду новогодних елок в Орле Для юных зрителей подготовили интермедию по мотивам сказки "По щучьему велению".







Орловский театр кукол открыл череду новогодних елок в областной столице. Для юных зрителей подготовили интермедию по мотивам сказки "По щучьему велению". Ее же покажут на губернаторской елке 24 декабря.



По сюжету, Емеля теперь не просто деревенский парень, а известный блогер. С помощью щуки хочет проучить царя, который собирается запретить новогодние праздники.



После интермедии юные зрители увидели спектакль "Волшебные снежинки". На следующий день в театре прошла "Елка Победы". На нее пригласили детей участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Им показали спектакль "Госпожа метелица".



В ближайшие дни в Театре кукол будут проходить по три интермедии и три спектакля ежедневно. Новогоднюю сказку юным зрителям будут дарить до 8 января.





Татьяна Тимохина





