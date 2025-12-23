Орловские экстренные службы совместно тренировались устранять последствия ДТП

|
|вторник 23.12.2025 16:30:18
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:45, 23 декабря 2025 года
Орловские экстренные службы совместно тренировались устранять последствия ДТППо легенде, авария случилась на федеральной трассе.
Силы экстренного реагирования Орловской области провели учение по ликвидации последствий ДТП. Основная цель – отработка взаимодействия между службами для совершенствования своих навыков.
По легенде, легковушка столкнулась с фурой на федеральной трассе. Двое человек заблокированы внутри салона, водитель грузовика без сознания.
Спасатели отработали тушение пожара, разблокировку людей из искореженной машины, оказание помощи пострадавшим. За тренировкой наблюдал Антон Сорокин.
Антон Сорокин
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.