12:00, 23 декабря 2025 года В Орловской области опровергли фейк о выплатах и пенсиях в цифровых рублях Фальшивый документ с якобы подписью главы профильного регионального департамента Ирины Гаврилиной распространяется в интернете.



Фото: проект "АнтиФейк"

Проект "АнтиФейк" опроверг очередной вражеский вброс, распространяемый в орловском сегменте интернета. В этот раз в сети гуляет ложный документ с якобы подписью главы департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирины Гаврилиной.



В нем говорится, что с 1 января 2026-го года пенсии и социальные выплаты будут начисляться цифровыми рублями. В реальности это не так, такого документа не существует.



Орловцев регулярно пытаются смутить или запугать подобными вбросами. С января и к середине ноября специалисты ЦУР опровергли полсотни фейков.





Артем Ежаков





