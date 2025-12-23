В Орловской области опровергли фейк о выплатах и пенсиях в цифровых рублях
Фальшивый документ с якобы подписью главы профильного регионального департамента Ирины Гаврилиной распространяется в интернете.
Фото: проект "АнтиФейк"
Проект "АнтиФейк" опроверг очередной вражеский вброс, распространяемый в орловском сегменте интернета. В этот раз в сети гуляет ложный документ с якобы подписью главы департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирины Гаврилиной.
В нем говорится, что с 1 января 2026-го года пенсии и социальные выплаты будут начисляться цифровыми рублями. В реальности это не так, такого документа не существует.
Орловцев регулярно пытаются смутить или запугать подобными вбросами. С января и к середине ноября специалисты ЦУР опровергли полсотни фейков.