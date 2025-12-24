Главная » Новости



8:55, 24 декабря 2025 года Главврача орловской больницы Боткина наградили за помощь фронту Одноименную медаль вручили Александру Лялюхину.



Фото: больница имени Боткина

На торжественной церемонии в Музее Победы в Москве главному врачу орловской больницы имени Боткина вручили медаль "За помощь фронту". Встречу посвятили чествованию медработников, проявивших исключительное мужество и героизм в зоне СВО, а также памяти павших.



Медалью "За помощь фронту" награждаются активные участники организаций, СМИ, общественные движения, оказывающие помощь участникам СВО. Также это могут быть волонтеры, организации или общественные движения, представленные к награде воинскими подразделениями.



Коллектив больницы Боткина активно участвует в формировании гуманитарных грузов на передовую. В медучреждении бойцы проходят реабилитацию.





Артем Ежаков





