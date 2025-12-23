Главная » Новости



11:28, 23 декабря 2025 года В Орле из горящей квартиры спасли молодого человека Пожар случился накануне вечером на улице Бурова.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

22 декабря в 22:35 спасателям сообщили о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Бурова. Из эпицентра возгорания газодымозащитники спасли 25-летнего мужчину. Медики осмотрели молодого человека, ложиться в больницу ему не пришлось.



Выяснилось, что в квартире горел матрас. Почему он вспыхнул, выясняют эксперты, сообщает ГУ МЧС России по региону.



Накануне орловские спасатели отработали 20 выездов, включая восемь пожаров. Шесть раз сотрудники МЧС помогали переносить больных в машины скорой помощи для госпитализации.





Артем Ежаков






