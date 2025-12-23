Главная » Новости



20:41, 22 декабря 2025 года Андрей Клычков разрешил детям не ходить в школу из-за ОРВИ Планов по досрочным каникулам пока нет.







В Орловской области детям разрешили не посещать школу из-за ОРВИ. Такое решение могут принять родители. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 22 декабря.

— На оперативном совещании я поручил школам, где нет причин для введения карантина, разрешить родителям не водить детей, если это необходимо для их безопасности, — сказал глава региона. Клычков также отметил, что не все семьи могут позволить себе оставить детей дома даже в разгар ОРВИ. Поэтому планов по досрочным каникулам пока нет. Решение о карантине в школах и детских садах принимает Роспотребнадзор.





Сергей Мерцалов





