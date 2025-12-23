Главная » Новости



11:00, 23 декабря 2025 года В Орловской области гонконгский грипп подхватили 127 человек Для больных гриппом и ОРВИ в регионе подготовили 260 коек.



Сухой кашель, озноб, головокружение и высокая температура — это симптомы гонконгского гриппа. Он протекает стремительно. В Орловской области лабораторно подтверждено 127 случаев заражения этим штаммом, 48 из которых — у детей.



Для больных гриппом и ОРВИ в регионе развернули 260 коек, а резерв составляет 900 мест. При резком росте заболеваемости смогут оперативно ввести все свободные койки, предназначенные для тех, кому требуется стационарное лечение.





