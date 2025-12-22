Главная » Новости



20:01, 22 декабря 2025 года В преддверии Нового года пациенты орловского НКМЦ прокатились на "волшебной" пожарной машине Ребят поздравили пожарный Дед Мороз и Снегурочка.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

Перед Новым годом сотрудники МЧС Орловской области провели для детей традиционный квест "Волшебная пожарная машина". В гости к пожарным 1-ой ПСЧ пришли пациенты НКМЦ им.Круглой.







Ребят поздравили пожарный Дед Мороз и Снегурочка. Для мальчиков и девочек провели мастер-класс по созданию снежинок, рассказали о работе кинологов, провели экскурсию. Гвоздем программы стало катание на "волшебной" пожарной машине, сидя в которой дети загадали желания.



- Приятным сюрпризом для участников стал мастер-класс по изготовлению компота из ягод на пожарной кухне. В завершение сказочные герои послушали стишки ребят и раздали новогодние подарки, - рассказали в МЧС.





Юлия Сабельникова





