19:30, 22 декабря 2025 года В Орловскую область из Воронежа переехала опытный педиатр Светлана Долгих Она приступила к работе в детской поликлинике Мценской ЦРБ.



Фото: Мценская ЦРБ

В Мценской центральной районной больнице появился новый врач-педиатр - Светлана Долгих. Ранее она трудилась в детской поликлинике Воронежа. Об этом сообщили в медучреждении.



Светлана Долгих родилась в Должанском районе. Она окончила Орловский базовый медицинский колледж в Мценске, а затем получила высшее образование в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко. После этого прошла ординатуру по паллиативной педиатрии.



Еще будучи студенткой, Светлана Долгих работала санитаркой в отделении COVID-19. После ординатуры стала участковым врачом-педиатром. В этом году она вернулась в Орловскую область и устроилась в Мценскую ЦРБ.





