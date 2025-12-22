В Орловскую область из Воронежа переехала опытный педиатр Светлана Долгих
Она приступила к работе в детской поликлинике Мценской ЦРБ.
Фото: Мценская ЦРБ
В Мценской центральной районной больнице появился новый врач-педиатр - Светлана Долгих. Ранее она трудилась в детской поликлинике Воронежа. Об этом сообщили в медучреждении.
Светлана Долгих родилась в Должанском районе. Она окончила Орловский базовый медицинский колледж в Мценске, а затем получила высшее образование в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко. После этого прошла ординатуру по паллиативной педиатрии.
Еще будучи студенткой, Светлана Долгих работала санитаркой в отделении COVID-19. После ординатуры стала участковым врачом-педиатром. В этом году она вернулась в Орловскую область и устроилась в Мценскую ЦРБ.