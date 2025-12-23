Главная » Новости



7:28, 23 декабря 2025 года Участников СВО из Орловской области обучают компьютерной грамотности Курсы могут пройти и члены семей военнослужащих.



Фото: фонд "Защитники Отечества"

В Орловской области ветеранов СВО и их родственников начали обучать компьютерной грамотности. Курсы организовал региональный филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с Центром опережающей профподготовки. Пройти их могут сами участники спецоперации, а также супруги, родители и дети военнослужащих.



На занятиях постигают азы компьютерной грамотности: учатся работать в текстовых редакторах, безопасно пользоваться интернетом, изучают электронные таблицы.



- Особое внимание уделяется получению государственных и муниципальных услуг онлайн, что значительно упрощает взаимодействие с органами власти и экономит время, - уточнили в фонде.



Отмечают, что для бойцов, кто до этого был с техникой на "вы", станет гораздо проще в будущем устроиться на работу, требующую владения компьютером.





Юлия Сабельникова






