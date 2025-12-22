Главная » Новости



17:01, 22 декабря 2025 года Орловцев предупредили о резком похолодании Завтра температура может опуститься до минус 15 градусов.



Фото: архив

В ближайшие дни в Орловской области ожидаются похолодание и осадки. Экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды выпустили в ГУ МЧС России по региону.



По данным Орловского гидрометцентра, с вечера 22 декабря до вечера 23 декабря в области будет переменная облачность. Ночью местами пойдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -4°С…-9°С, а во второй половине дня может опуститься до -15°С.



МЧС рекомендует:

- одеваться по погоде;

- соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге;

- быть осторожным при ходьбе, не торопиться;

- перед переходом дороги убедиться, что рядом нет машин;

- не оставлять детей без присмотра.





Сергей Мерцалов





