17:01, 22 декабря 2025 года

Орловцев предупредили о резком похолодании

Завтра температура может опуститься до минус 15 градусов.

Фото: архив

В ближайшие дни в Орловской области ожидаются похолодание и осадки. Экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды выпустили в ГУ МЧС России по региону.

По данным Орловского гидрометцентра, с вечера 22 декабря до вечера 23 декабря в области будет переменная облачность. Ночью местами пойдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -4°С…-9°С, а во второй половине дня может опуститься до -15°С.

МЧС рекомендует:
- одеваться по погоде;
- соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге;
- быть осторожным при ходьбе, не торопиться;
- перед переходом дороги убедиться, что рядом нет машин;
- не оставлять детей без присмотра.


Сергей Мерцалов
