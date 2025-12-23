вторник 23.12.2025 12:47:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
10:30, 23 декабря 2025 года

В Мценске увековечили память почетного гражданина города Виктора Глазова

На фасаде библиотеки № 5 торжественно открыли мемориальную доску.

Фото: администрация города Мценска

В Мценске увековечили память почетного гражданина Виктора Андреевича Глазова. На фасаде библиотеки № 5 торжественно открыли мемориальную доску. Такое решение приняли депутаты городского Совета. В церемонии участвовали представители администрации, горсовета, а также родственники и соседи Глазова.

Виктор Глазов родился 5 марта 1929 года в поселке Глазово Тельченского района. В 1943 году он наравне со взрослыми работал на строительстве Глазуновской МТС, освоил профессии тракториста, шофера и автомеханика. Затем прошел срочную службу в армии.

С 1961 года трудился в Мценском подразделении ОАО "Орелстрой". Начинал как бригадир слесарей по ремонту строительной техники, затем стал механиком и прорабом, а позже — начальником участка. Под его руководством специалисты СМУ-4 выполняли технические работы на заводах МЗАЛ, "Вторцветмет", "Текмаш", а также на швейной и мебельной фабриках, мясокомбинате. В 1990 году Глазова назначили начальником Мценского специализированного участка ОАО "Орелстрой".

За свой труд он был награжден нагрудными знаками "Ударник пятилетки" и "Победитель социалистических соревнований". Глазов также избирался депутатом Мценского городского Совета народных депутатов. В 1996 году ему присвоили звание "Почетный гражданин города Мценска".



Сергей Мерцалов
