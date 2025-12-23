Главная » Новости



9:30, 23 декабря 2025 года Орловские фермеры увеличили производство мяса и молока Верховский район стал лидером по надоям.



Фото: архив

За 11 месяцев орловские фермы произвели около 340 тысяч тонн мяса, 106 тысяч тонн молока и 17 миллионов яиц. Производство свинины увеличилось на 10%, овец — втрое, а птицы — на 6,6%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



В среднем от одной коровы получили почти 6700 килограммов молока, что на 310 килограммов больше, чем в прошлом году. Верховский район стал лидером по надоям. А каждая курица-несушка дала в среднем 219 яиц, что на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом.





Сергей Мерцалов





