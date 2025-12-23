вторник 23.12.2025 12:47:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
8:45, 23 декабря 2025 года

Жители Орловщины стали реже брать микрозаймы и кредиты

Общая задолженность перед МФО снизилась на 5%.

Фото: Ольга Супонева

За первые три квартала 2025 года жители Орловской области заключили 2774 договора с микрофинансовыми организациями. Это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает отделение Банка России по региону.

Объем выданных кредитов уменьшился на 20% и составил 459 миллионов рублей. Общая задолженность перед МФО снизилась на 5%.

Банк России усилил меры по защите граждан от долговых ловушек. Теперь запрещено брать второй дорогой кредит в одной организации, если процентная ставка превышает 100%. Максимальная переплата ограничена 100% от суммы долга вместо прежних 130%.

Кроме того, введен механизм защиты от мошенничества. Кредиты на сумму от 200 тысяч рублей выдаются не сразу после заключения договора, а через два дня. В этот период человек сможет отказаться от займа, если оформил его под влиянием мошенников. 



Сергей Мерцалов
