8:00, 23 декабря 2025 года Орловские пенсионеры смогут получить цифровые удостоверения в МАХ Они будут полностью заменять бумажные документы.



Пенсионеры теперь могут получать скидки в магазинах и воспользоваться льготным проездом на общественном транспорте с помощью цифрового удостоверения. Его можно предъявить через мессенджер MАХ, сообщили в пресс-службе Минтруда.



Цифровой документ станет полноценной заменой бумажному удостоверению. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В разделе "Работа и пенсия" нужно дать согласие на обработку данных Социальному фонду. Затем в приложении MАХ следует создать цифровой ID, сделать селфи и подтвердить личность.



Аналогичную возможность получили и многодетные семьи: они могут подтверждать свой статус и получать льготы с помощью документа, предъявленного через MАХ.







