18:30, 22 декабря 2025 года Орловец Александр Селихов признан лучшим игроком ФК "Урал" 31-летний вратарь провел семь "сухих" матчей.



Фото: ФК "Урал"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Селихов, выступающий сейчас за "Урал", признан лучшим игроком клуба в первой половине сезона в ФНЛ. Об этом сообщила пресс-служба "Урала".

"Саша Селихов — лучший игрок "Урала" в первой части сезона по версии болельщиков. Ушел в отрыв в голосовании и заслуженно забрал право быть лучшим. Желаем как можно больше крутых сейвов, а если дойдет до серии пенальти — повторить вчерашний рекорд!", — говорится в сообщении. Александр Селихов перешел в "Урал" в феврале 2025 года. По итогам первого круга чемпионата клуб занимает второе место. На счету 31-летнего вратаря семь "сухих" матчей.





Сергей Мерцалов





