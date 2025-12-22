Главная » Новости



18:00, 22 декабря 2025 года В Орле на Сурена Шаумяна разрушается фундамент многоэтажки Глава СК России поручил возбудить уголовное дело.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Орле дом 1961 года постройки на улице Сурена Шаумяна находится в аварийном состоянии. Разрушение фундамента, трещины в стенах и изношенные инженерные сети вызывают беспокойство у местных жителей.



Капитальный ремонт дома начался в 2014 году, но работы часто приостанавливались, что ухудшало состояние конструкций. Многочисленные обращения в различные инстанции не помогли.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Орловской области Александру Полшакову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Следком взял ситуацию на контроль.



Ранее о проблеме рассказали в "Народном фронте". Жители обращались в жилищную инспекцию и администрацию города, но решить вопрос не удалось. Ремонт в доме до сих пор не завершен.





Сергей Мерцалов





