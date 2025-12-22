Главная » Новости



16:31, 22 декабря 2025 года Зимой дороги Орловской области будут чистить 260 единиц спецтехники Кроме того, сформирован запас пескосоляной смеси.



архив

В Орловской области подготовили 260 единиц техники для зимнего содержания дорог. Среди них – 96 комбинированных дорожных машин на базе "КАМАЗ", 41 автогрейдер, 78 тракторов, 42 погрузчика, 114 самосвалов и три бульдозера. Также заготовлено более 244 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании.

– В рамках госконтракта Дорожная служба области отвечает за содержание более 3 800 километров орловских дорог. Мы контролируем состояние дорожного покрытия, чтобы обеспечить безопасность, – подчеркнул Клычков. Все дорожные машины оснащены оборудованием ГЛОНАСС и подключены к специальному комплексу. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать их работу на карте Орловской области.







Сергей Мерцалов





