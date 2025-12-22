13-летний ребенок оказался в реанимации после ДТП в Орле
Авария случилась 21 декабря на Раздольной.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В четвертом часу дня 21 декабря в районе дома №111 по улице Раздольной в Орле случилось серьезное ДТП. По информации регионального управления ГАИ, 21-летний водитель "Шевроле Ланос" съехал с дороги и врезался в дерево.
13-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в отделение реанимации НКМЦ имени Круглой.
На минувших выходных в Орловской области случилось 29 ДТП, шесть человек, включая двух детей, пострадали.