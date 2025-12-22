Главная » Новости



14:00, 22 декабря 2025 года 13-летний ребенок оказался в реанимации после ДТП в Орле Авария случилась 21 декабря на Раздольной.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В четвертом часу дня 21 декабря в районе дома №111 по улице Раздольной в Орле случилось серьезное ДТП. По информации регионального управления ГАИ, 21-летний водитель "Шевроле Ланос" съехал с дороги и врезался в дерево.



13-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в отделение реанимации НКМЦ имени Круглой.



На минувших выходных в Орловской области случилось 29 ДТП, шесть человек, включая двух детей, пострадали.





Артем Ежаков





