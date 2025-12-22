Главная » Новости



15:30, 22 декабря 2025 года Почти 600 водителей в Орловской области попались пьяными в 2025-м году Около 300 отказались проходить медосвидетельствование.





В Орловской области в уходящем году на дорогах остановили 566 нетрезвых водителей. 104 водителя сделали это повторно и понесли уголовное наказание. 294 человека отказались проходить медосвидетельствование. Статистику озвучили в региональном управлении МВД.



Нетрезвым водителям грозит 45 тысяч рублей штрафа и двухлетнее лишение прав. В целях профилактики госавтоинспекторы выходят в регулярные рейды.



Если вы владеете информацией о фактах управления машинами в состоянии опьянения, необходимо сообщить об этом в дежурную часть отдельного специализированного батальона ДПС по номеру: 72-34-12.





Артем Ежаков





