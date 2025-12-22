Главная » Новости



15:00, 22 декабря 2025 года Орловские волейболистки победно завершили 2025-й год Гостьи из Таганрога уезжают из Орла без очков.





Волейболистки ВК "Орел" сыграли домашние матчи чемпионата России по волейболу в Высшей лиге "Б" против "Красных крыльев" из Таганрога. В обеих матчах сильнее были орловчанки – 3:1 и 3:0 по партиям. Лучшими игроками встреч стали наши спортсменки Елена Байбурина и Полина Покушалова.



С учетом побед над гостьями из Таганрога в активе орловчанок стало 20 очков. Команда уверенно занимает шестую строчку.



К играм ВК "Орел" вернется уже после Нового года. 10 и 11 января коллективу предстоят выездные игры со "Спартой".





Артем Ежаков





