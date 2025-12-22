В Орле директор задолжал сотрудникам компенсацию за неиспользованный отпуск
Накопилось порядка 400 тысяч рублей.
В Орле возбуждено уголовное дело по статье о невыплате заработной платы, сообщают СУ СК России по региону и прокуратура. Двум работникам ООО "ТЭК Феникс Груз" своевременно не компенсировали неиспользованный отпуск. Сумма долга перевалила за 400 тысяч рублей.
Дело возбуждено на основании материалов надзорного ведомства. Следователем проводятся неотложные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.