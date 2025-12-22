Главная » Новости



12:45, 22 декабря 2025 года В новогодние каникулы на улицах Орла будет дежурить "Бригада Катукова" Обеспечение безопасности в областном центре во время праздников обсудили на аппаратном совещании в администрации региона.





22 декабря состоялось очередное аппаратное совещание в администрации региона. Одной из поднятых тем стало обеспечение безопасности в Орле на новогодних и рождественских каникулах.



Мэр Юрий Парахин сообщил, что для торжественных мероприятий разработаны схемы эвакуации, речевые модули и порядок действий. Они переданы МВД, МЧС и Росгвардии. Для содействия правоохранителям будет привлечена народная дружина "Бригада Катукова".



Напомним, что в Орле запланировано проведение порядка 40 праздничных мероприятий.









