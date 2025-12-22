Главная » Новости



12:00, 22 декабря 2025 года Больше двух тысяч детей приглашены на муниципальные елки в Орле Они пройдут 25, 26 и 29 декабря.





25 декабря в 11:00 и 26 декабря в 11:00 и 14:00 в Орловском городском центре культуры пройдут муниципальные елки. На них приглашены 769 детей, отличившихся в учебе, творчестве и спорте, а также 600 детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Они получат сладкие подарки и увидят новогоднюю интермедию "Золушка".



29 декабря в 11:00 в КДЦ "Металлург" пройдет муниципальная елка для ребят из семей участников СВО. Ее посетят 750 детей



2123 ребенка из Орла получат подарки в рамках акции "Елка желаний". Это 1045 детей-инвалидов и 1078 детей из семей участников СВО, рассказал на аппаратном совещании мэр Юрий Парахин.





Артем Ежаков





