16:00, 22 декабря 2025 года Орловский "Красный крест" продолжает проект по организации досуга пенсионеров Он поддержан региональным грантом.







Для многих пожилых людей "Красный крест" стал вторым домом. Свою работу он начал в 2009-м году, а в прошлом году получил новый импульс – региональный грант.



Деньги направили на проект "Серебряный возраст 2.0". Он направлен на повышение качества жизни пенсионеров, посещающих центр дневного пребывания реготделения "Красного креста". За год он открывает двери более чем для ста человек.



В рамках проекта пожилым людям рассказывают о пищевой безопасности, юридической грамотности, проводят экскурсионные поездки и многое другое.





Ольга Прилепская





