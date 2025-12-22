Главная » Новости



11:00, 22 декабря 2025 года Полторы тысячи новогодних мероприятий запланированы в Орловской области Это фильмы, спектакли, концерты, праздничные елки и многое другое.





Полторы тысячи новогодних мероприятий запланированы в Орловской области. Об этом на аппаратном совещании рассказала руководитель департамента культуры Наталья Георгиева. Часть мероприятий уже началась – в их числе новогодняя ярмарка в Орле. В областной столице проведут около 40 торжеств.



В планах торжеств – фильмы, спектакли, концерты, праздничные елки и многое другое. Муниципальные елки в Орле пройдут 25, 26 и 29 декабря. Губернаторская елка запланирована на 24 декабря.



В пятницу также состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние волшебники поздравят детей в рамках акции "Елка желаний". Также в этот день откроют каток на площади Ленина.





Артем Ежаков





