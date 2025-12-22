Главная » Новости



9:49, 22 декабря 2025 года В Орле планируют создать новые отделы МФЦ Сегодня в регионе работают 27 таких.





В Орле планируют создать новые отделы МФЦ. Об этом в интервью "Вести-Орел" рассказал глава департамента информационных технологий региона Андрей Артемов.

"Есть в планах по Орлу сделать небольшие отделы для наших новых районов. Приблизить МФЦ к людям, дать им удобство, чтобы они не ездили в центр города, а могли в пределах 15 минут дойти пешком и получить услуги", – заявил Артемов. Сегодня в Орловской области работают 27 отделов МФЦ. Четыре из них открыты в Орле. По одному действует в каждом районе региона.





Артем Ежаков





