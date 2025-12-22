Главная » Новости



10:28, 22 декабря 2025 года "Свободное пространство" представило премьеру "Новогодних приключений Маши и Вити" Праздничный детский спектакль будет идти все каникулы.







Орловский театр "Свободное пространство" сделал детям подарок на Новый год – яркий и праздничный спектакль "Новогодние приключения Маши и Вити". Он будет радовать ребят все каникулы.



Старая добрая и осовремененная сказка о дружбе порадует не только мальчиков и девочек, но и их родителей, которые помнят советский фильм. Эва Стасюлевич побывала на предпремьерном показе.



(0+)









Эва Стасюлевич





