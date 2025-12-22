Главная » Новости



8:02, 22 декабря 2025 года На Орловщине повысился штраф за отсутствие детского кресла Теперь он составит пять тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России ужесточили наказание для водителей за перевозку детей без автокресел. Законопроект сразу во втором и третьем чтении одобрила Госдума. Согласно новым правилам, за нарушение автомобилистам придется заплатить пять тысяч вместо трех. Для должностных лиц сумма вырастет до 25–50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100–200 тысяч рублей.



Уточняется, что самозанятые водители и таксисты, которые перевозят детей без автокресел, будут наказаны на 50 тысяч. Напомним, перевозка детей до семи лет разрешена только при наличии удерживающегося устройства.





Юлия Сабельникова





