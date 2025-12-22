Главная » Новости



8:32, 22 декабря 2025 года В Орловской области утонули 19 человек в 2025 году Шестеро купающихся спасены.



Фото: архив "Вести-Орел"

В МЧС России по Орловской области подвели итоги работы за уходящий год. На воде зарегистрировано 23 происшествия. Погибло 19 человек, шестерых удалось спасти. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.

— Основные причины гибели — купание в запрещенных местах, нахождение у водоемов в состоянии опьянения, в зимний период – выход людей на тонкий лед. Причина детской гибели – недостаточный контроль со стороны взрослых, — пояснили в МЧС по региону. Также в МЧС рассказали о статистике пожаров в 2025 году. Благодаря серьезной профилактической работе их количество снизилось более, чем на 5%. Среди погибших — 28 человек.





Юлия Сабельникова





