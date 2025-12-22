Главная » Новости



20:53, 21 декабря 2025 года 13-летний ребенок попал под колеса иномарки на улице Пушкина в Орле Госпитализация пострадавшему не понадобилась.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орле пожилой водитель "Тойоты Саксид" сбил 13-летнего ребенка. 76-летний автомобилист ехал по Пушкина в сторону Семинарской. ДТП случилось сегодня, 21 декабря, с наступлением темноты - в начале семи часов вечера.



Пострадавший получил травмы и на скорой был доставлен в детскую областную больницу. Однако госпитализация ему не потребовалось.



В Госавтоинспекции сообщили, что подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





Юлия Сабельникова





