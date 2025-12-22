13-летний ребенок попал под колеса иномарки на улице Пушкина в Орле
Госпитализация пострадавшему не понадобилась.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
В Орле пожилой водитель "Тойоты Саксид" сбил 13-летнего ребенка. 76-летний автомобилист ехал по Пушкина в сторону Семинарской. ДТП случилось сегодня, 21 декабря, с наступлением темноты - в начале семи часов вечера.
Пострадавший получил травмы и на скорой был доставлен в детскую областную больницу. Однако госпитализация ему не потребовалось.
В Госавтоинспекции сообщили, что подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.